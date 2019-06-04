Мозгов рассказал, сыграет ли он за сборную России на КМ-2019
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«Ничего обещать не могу, но очень постараюсь сделать всё возможное, чтобы поехать в Китай. Думаю, в июне уже пойму, смогу сыграть на чемпионате мира или нет. Понимаете, если я почувствую, что не смогу быть полезным сборной на все 100%, то уступлю дорогу более готовому партнёру», — приводят слова Мозгова «Известия».
Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.
Ранее тренер сборной России по баскетболу оценил шансы Хвостова сыграть на КМ-2019.