Мозгов рассказал, сыграет ли он за сборную России на КМ-2019

Центровой сборной России Тимофей Мозгов рассказал о своих шансах сыграть за национальную команду на предстоящем Кубке мира 2019 года в Китае.

«Ничего обещать не могу, но очень постараюсь сделать всё возможное, чтобы поехать в Китай. Думаю, в июне уже пойму, смогу сыграть на чемпионате мира или нет. Понимаете, если я почувствую, что не смогу быть полезным сборной на все 100%, то уступлю дорогу более готовому партнёру», — приводят слова Мозгова «Известия».

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее тренер сборной России по баскетболу оценил шансы Хвостова сыграть на КМ-2019.