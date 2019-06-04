Лихштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

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Швейцарский защитник Стефан Лихштайнер объявил об уходе из лондонского футбольного клуба «Арсенал».
Лихштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

    Об этом 35-летний швейцарец сообщил в своём Instagram.

    «Я желаю моим товарищам по команде, тренеру и его помощникам, всем трудолюбивым сотрудникам и всем поклонникам «канониров» всего наилучшего. Мне нравилось быть частью этого клуба, это был отличный вызов и опыт без счастливого конца, к сожалению. Большое спасибо за вашу поддержку, это было очень приятно», — написал Лихштайнер.

    Он присоединился к «Арсеналу» на правах свободного агента после завершения контракта с туринским «Ювентусом» летом 2018 года. В составе «канониров» он сыграл в 23 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов рассмотреть продажу Озила.

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