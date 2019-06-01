СМИ: «Арсенал» готов рассмотреть продажу футболиста Озила

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Лондонский «Арсенал» рассмотрит предложения по трансферу немецкого полузащитника Месута Озила, если таковые поступят в клуб.

Как сообщает Evening Standard, лондонский «Арсенал» готов расстаться с немецким полузащитником Месутом Озилом. Препятствием могут стать лишь высокие финансовые запросы игрока, который по нынешнему контракту получает £350 тыс. в неделю.

Сам игрок доволен своим нынешним положением в команде и не желает менять клуб. В прошедшем сезоне Озил принял участие в 24 матчах Английской премьер-лиги, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» отпускает Сарри в «Ювентус».

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