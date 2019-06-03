СМИ: «Динамо» может пополнить состав футболистом сборной России
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок может пополнить состав бело-голубых в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.
При этом многое будет зависеть в возможном трансфере от мнения главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.
В минувшем сезоне Нойштедтер сыграл 21 матч за «Фенербахче» и забил один мяч. Его действующий контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня этого года.
Ранее Орещук назвал новичка «Динамо» Шиманьского одним из самых одарённых футболистов Европы.