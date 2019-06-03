СМИ: «Динамо» может пополнить состав футболистом сборной России

Московский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в приобретении защитника сборной России и турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок может пополнить состав бело-голубых в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.

При этом многое будет зависеть в возможном трансфере от мнения главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.

В минувшем сезоне Нойштедтер сыграл 21 матч за «Фенербахче» и забил один мяч. Его действующий контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня этого года.

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