Орещук назвал новичка «Динамо» Шиманьского одним из самых одарённых футболистов Европы

Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук прокомментировал трансфер из польской «Легии» полузащитника Себастьяна Шиманьского.

«Мы довольны, что удалось подписать такого игрока, как Шиманьский. Сам игрок был информирован об уровне РПЛ через общение с Мацеем Рыбусем», — цитирует функционера Sport24.

По его словам, хавбек в ближайшее время проведёт три матча за сборную Польши, а потом отправится на молодёжный чемпионат Европы. Он подчеркнул, что важно было закрыть сделку как можно скорее, так как цена на игрока может вырасти после турнира.

«В данный момент Шиманьский является одним из самых одарённых игроков не только Польши, но и Европы в целом», — сказал Орещук.

В прошлом сезоне 20-летний футболист провёл 34 матча в чемпионате Польши и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Динамо» усилилось футболистом сборной Польши.