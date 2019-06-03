Зайцева: позвала бы Губерниева в соведущие, если бы вела программу о биатлоне

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева призналась, что была бы не против вести телевизионную передачу о биатлоне.

«Думаю, программа была бы не про спорт, а про биатлон. Для того чтобы просто вести спортивную программу, нужно разбираться во многих видах. Хотя в биатлоне на телевидении такая конкуренция, что я точно потеряюсь на этом фоне», — заявила экс-спортсменка в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, может ли её соведущим стать комментатор Дмитрий Губерниев.

«А он ко мне пойдёт? Я бы его к себе в напарники позвала. Название? Давайте помечтаем и назовём её (передачу. — RT) «Биатлон с Ольгой Зайцевой», — сказала Зайцева.

Ранее Зайцева прокомментировала решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить карьеру в возрасте 25 лет из-за отсутствия мотивации.