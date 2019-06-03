Зайцева об уходе Дальмайер: она вроде как устала от допинг-контроля

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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить карьеру в возрасте 25 лет из-за отсутствия мотивации.
Зайцева об уходе Дальмайер: она вроде как устала от допинг-контроля
  • Reuters

«Она вроде как устала от допинг-контроля… Я уже сказала, что прощание с большим спортом — это так или иначе личное решение каждого спортсмена, и осуждать его бессмысленно. Но если честно, лично для меня это просто удивительно. Не могу логически объяснить, почему она решила завершить карьеру так рано и так неожиданно», — сказала эксперт в интервью RT.

Она также не стала высказываться по поводу мнения, что Дальмайер могла так рано уйти из спорта из-за возможных проблем с запрещёнными препаратами.

«Не хочу уподобляться поведению иностранных спортсменов и обвинять их в нечистоплотности. Мы же не знаем, что происходит на самом деле», — добавила Зайцева.

Ранее Зайцева заявила, что поднимает вопрос о строительстве биатлонного комплекса в Москве.

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