Зайцева: поднимаю вопрос о строительстве биатлонного комплекса в Москве

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, что намерена поднять вопрос о строительстве биатлонного комплекса в Москве.
Зайцева: поднимаю вопрос о строительстве биатлонного комплекса в Москве
  • РИА Новости

«Это действительно очень тяжёлый технический вопрос. Да, сейчас строятся пневматические стрельбища, где с «воздушками» начинают работать дети, но таких стрельбищ, как в Тюмени и Ханты-Мансийске, у нас нет. Поднимаю вопрос о строительстве большого комплекса на территории Новой Москвы и очень надеюсь, что соответствующая площадка для настоящих биатлонистов в скором времени появится», — сказала экс-спортсменка в интервью RT.

Она подчеркнула, что под «настоящими биатлонистами» имеет в виду спортсменов, которые работают не на пневматике, а на малокалиберной винтовке. 

«К сожалению, на данный момент в Москве идёт угасание этого направления, но я верю, что ситуацию можно исправить», — сказала Зайцева.

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