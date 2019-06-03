Гендиректор WADA заявил, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.
Гендиректор WADA заявил, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией
  • РИА Новости

«Все мы многое поняли. РУСАДА в какой-то степени само себя восстановило, само себя построило. Теперь РУСАДА — полностью независимый орган, это важно. Генеральный директор РУСАДА — независимая фигура, он прибыл из области финансов, и теперь нет конфликта интересов. Всё это привело к тому, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией», — приводит слова Ниггли пресс-служба РУСАДА.

Он отметил, что, несмотря на такой прогресс, необходимо оставаться начеку.

«Мы будем продолжать следить за тем, чтобы РУСАДА было независимым. Пока нас всё устраивает», — добавил гендиректор WADA.

20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. При этом из-за возникших сложностей с сертификацией оборудования эксперты приступили к извлечению данных только 10 января. 17 января WADA получило данные лаборатории, работа по извлечению которых была завершена 30 апреля.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020.

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