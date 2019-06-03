Гендиректор WADA заявил, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.

«Все мы многое поняли. РУСАДА в какой-то степени само себя восстановило, само себя построило. Теперь РУСАДА — полностью независимый орган, это важно. Генеральный директор РУСАДА — независимая фигура, он прибыл из области финансов, и теперь нет конфликта интересов. Всё это привело к тому, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией», — приводит слова Ниггли пресс-служба РУСАДА.

Он отметил, что, несмотря на такой прогресс, необходимо оставаться начеку.

«Мы будем продолжать следить за тем, чтобы РУСАДА было независимым. Пока нас всё устраивает», — добавил гендиректор WADA.

20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. При этом из-за возникших сложностей с сертификацией оборудования эксперты приступили к извлечению данных только 10 января. 17 января WADA получило данные лаборатории, работа по извлечению которых была завершена 30 апреля.

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