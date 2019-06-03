Волейболистка сборной Украины продолжит карьеру в «Уралочке»

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Доигровщица сборной Украины по волейболу Богдана Анисова подписала контракт со свердловским клубом «Уралочка-НТМК».
Волейболистка сборной Украины продолжит карьеру в «Уралочке»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Детали соглашения с 27-летней спортсменкой не уточняются.

Предыдущей командой Анисовой была белорусская «Минчанка». Она также выступала за такие клубы, как Sta. Lucia Lady Relators (Филиппины), «Телеком» (Азербайджан), «Северодончанка» (Украина) и «Алматы» (Казахстан).

Ранее сообщалось, что FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Ореолем Камехо в декабре.

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