Волейболистка сборной Украины продолжит карьеру в «Уралочке»

Доигровщица сборной Украины по волейболу Богдана Анисова подписала контракт со свердловским клубом «Уралочка-НТМК».

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Детали соглашения с 27-летней спортсменкой не уточняются.

Предыдущей командой Анисовой была белорусская «Минчанка». Она также выступала за такие клубы, как Sta. Lucia Lady Relators (Филиппины), «Телеком» (Азербайджан), «Северодончанка» (Украина) и «Алматы» (Казахстан).

Ранее сообщалось, что FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Ореолем Камехо в декабре.