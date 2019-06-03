Жена Новосельцева заявила, что её муж болел против сборной России на ЧМ-2018
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«Супруг смотрел чемпионат мира — 2018 и болел против сборной. Сама в шоке, но — да. Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод», — приводит слова Новосельцевой «Советский спорт».
Она отметила, что не понимает такого поведения, несмотря на то что Новосельцев не получил вызова в национальную команду.
«В любом случае — как можно желать поражения своей сборной, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива», — добавила супруга футболиста.
21-й в истории чемпионат мира по футболу прошёл на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию. Третье место заняла Бельгия, победившая Англию. Сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала турнира.
Ранее Александр Ерохин поделился, как ЧМ-2018 отразился на российских футболистах.