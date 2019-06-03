Жена Новосельцева заявила, что её муж болел против сборной России на ЧМ-2018

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, рассказала, что её муж болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Супруг смотрел чемпионат мира — 2018 и болел против сборной. Сама в шоке, но — да. Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод», — приводит слова Новосельцевой «Советский спорт».

Она отметила, что не понимает такого поведения, несмотря на то что Новосельцев не получил вызова в национальную команду.

«В любом случае — как можно желать поражения своей сборной, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива», — добавила супруга футболиста.

21-й в истории чемпионат мира по футболу прошёл на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию. Третье место заняла Бельгия, победившая Англию. Сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала турнира.

Ранее Александр Ерохин поделился, как ЧМ-2018 отразился на российских футболистах.