Ерохин поделился, как ЧМ-2018 отразился на российских футболистах
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«Появились хорошие стадионы, теперь выездные матчи проходят при заполненных трибунах. Наследие чемпионата оказывает положительное влияние на внутренний чемпионат», — сказал игрок в интервью RT.
Он также отметил положительные изменения в отношении к сборной России со стороны болельщиков. По его мнению, в дальнейшем ситуация будет только улучшаться. Хавбек подчеркнул, что футбол в России движется в правильном направлении.
«Я вижу, как ребята, которые меня окружают, стараются, делают всё возможное, чтобы успешно выступать как на международном уровне, так и на внутренней арене. Все стремятся стать лучше», — сказал Ерохин.
Ранее Ерохин рассказал, в чём секрет успеха Семака.