Ерохин поделился, как ЧМ-2018 отразился на российских футболистах

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Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин считает, что после чемпионата мира многое поменялось в российском футболе.
Ерохин поделился, как ЧМ-2018 отразился на российских футболистах
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«Появились хорошие стадионы, теперь выездные матчи проходят при заполненных трибунах. Наследие чемпионата оказывает положительное влияние на внутренний чемпионат», — сказал игрок в интервью RT.

Он также отметил положительные изменения в отношении к сборной России со стороны болельщиков. По его мнению, в дальнейшем ситуация будет только улучшаться. Хавбек подчеркнул, что футбол в России движется в правильном направлении.

«Я вижу, как ребята, которые меня окружают, стараются, делают всё возможное, чтобы успешно выступать как на международном уровне, так и на внутренней арене. Все стремятся стать лучше», — сказал Ерохин.

Ранее Ерохин рассказал, в чём секрет успеха Семака.

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