Гимнастка Мустафина пропустит Европейские игры из-за травмы
- РИА Новости
По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, которые передаёт ТАСС, в мае Мустафина получила травму на одной из тренировок. После обследования в соответствии с рекомендациями врачей было принято решение отказаться от выступления на Европейских играх.
Специалист отметила, что травмированную Мустафину в заявке сборной России заменит Анастасия Ильянкова.
Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Ранее сообщалось, что глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх.