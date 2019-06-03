Гимнастка Мустафина пропустит Европейские игры из-за травмы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина из-за травмы не сможет выступить на II Европейских играх 2019 года в Минске.

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, которые передаёт ТАСС, в мае Мустафина получила травму на одной из тренировок. После обследования в соответствии с рекомендациями врачей было принято решение отказаться от выступления на Европейских играх.

Специалист отметила, что травмированную Мустафину в заявке сборной России заменит Анастасия Ильянкова.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Ранее сообщалось, что глава ОКР назвал задачу сборной России на Европейских играх.