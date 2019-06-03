Моуринью: мы не увидели в финале ЛЧ и 50% всех возможностей Кейна

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью поделился мнением об игре лидера «Тоттенхэма» Гарри Кейна в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Арсен Венгер однажды сказал, что футболисты всегда готовы к таким матчам, даже если они находятся не в лучшем состоянии. На мой взгляд, мы не увидели и 50% всех возможностей Кейна. Но если бы Маурисио Почеттино оставил Гарри в запасе, а «Тоттенхэм» всё равно уступил, то все бы раскритиковали его за это», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Он отметил, что Кейн и Роберто Фирмино играют огромную роль для «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» соответственно, и это касается не только забитых мячей, но и других аспектов, таких как движение, открывание между линиями, борьба в штрафной.

«Вчера мы не увидели ничего из вышеперечисленного. Думаю, после этого финала многие члены лондонской команды будут испытывать не самые приятные ощущения. Некоторые из них скажут себе, что не смогли показать тот уровень, который демонстрируют обычно. В целом «Тоттенхэм» был совсем непохож на ту команду, которую мы привыкли видеть в Английской премьер-лиге», — подытожил португальский тренер.

Ранее Моуринью высказался о справедливости назначения пенальти в финале Лиги чемпионов.