«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счёт в серии финала НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 109:104 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов.

В составе «Уорриорз» 25 очков набрал Клэй Томпсон. Ещё 23 очка в активе Стефена Карри. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов в активе Дрэймонда Грина. Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

Счёт в серии стал 1:1. Третья игра пройдёт в Окленде 6 июня.

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