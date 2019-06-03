На стадионе «Севильи» простились с экс-футболистом клуба Рейесом

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На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прошла церемония прощания с 35-летним экс-футболистом «Севильи» Хосе Антонио Рейесом, который погиб в ДТП.

На арене «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоялась церемония прощания с погибшим в ДТП Хосе Антонио Рейесом. 35-летний футболист являлся воспитанником клуба, за который выступал с 1999 по 2004-й и с 2012 по 2016 год.

На церемонии присутствовали президенты футбольных клубов «Севильи» и мадридского «Реала», бывший главный тренер Унаи Эмери, экс-одноклубники и партнёры по сборной Испании Серхио Рамос и Рауль, а также многие другие.

Ранее СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП с участием Рейеса.

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