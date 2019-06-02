Роналду стал автором лучшего гола в Лиге чемпионов — 2018/19

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Мяч португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота МЮ стал лучшим голом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, мяч Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов стал лучшим голом турнира в сезоне-2018/19.

Второе место — у штрафного удара в исполнении Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Ливерпулем». Третьим стал гол игрока мерсисайдцев Садио Мане, который сенегалец забил в ворота «Баварии» на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не готов заплатить необходимую сумму «Эвертону» за выкуп контракта Влашича.

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