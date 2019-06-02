Журова объяснила, зачем западные СМИ активно раздувают историю с делом Лысенко
- Nicolas Datiche/AFLO
- globallookpress.com
«Моё убеждение — вид спорта можно отстранить от Олимпиады, страну — нет. Это несправедливо. В любой стране есть нарушители антидопингового режима», — приводит слова Журовой НСН.
Она отметила, что понимает, почему СМИ активно раздувают историю вокруг дела Лысенко.
«Единственный вид спорта, который у нас в Токио будет представлен не в полном составе, — лёгкая атлетика. На Западе понимают, если восстановили в правах РУСАДА, то надо снова разыграть скандал на лёгкой атлетике, чтобы потом отстранить всю сборную», — добавила депутат.
По информации The Sunday Times, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Ранее в Совфеде прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020.