Хусаинов оценил судейство в финале ЛЧ

Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

«В финале играли два английских клуба, судье необходимо было свистеть то, что есть. И Дамир Скомина отсудил прекрасно. Да, пенальти на первой минуте — это обидно и досадно, но он был назначен по делу, Скомина показал, что не испугался», — приводит слова Хусаинова РИА Новости.

Он отметил, что в том эпизоде нарушение правил произошло по неосторожности, поэтому арбитр не стал показывать защитнику «Тоттенхэма» Муссе Сиссоко жёлтую карточку.

«Работа Скомины — образец современного судейства. По ходу игры судья ни разу не обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Никакого VAR не надо, нужно только подготовиться к игре, быть предельно сконцентрированным и принимать решения самому. Ни одного VAR — это прекрасно, судья был во всех горячих точках», — добавил эксперт.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» завершилась победой мерсисайдцев со счётом 1:0.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что в финале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» был низкий уровень игры.