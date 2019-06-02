Хусаинов оценил судейство в финале ЛЧ

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Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Хусаинов оценил судейство в финале ЛЧ
  • Дамир Скомина / © ULMER, via www.imago-images.de
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«В финале играли два английских клуба, судье необходимо было свистеть то, что есть. И Дамир Скомина отсудил прекрасно. Да, пенальти на первой минуте — это обидно и досадно, но он был назначен по делу, Скомина показал, что не испугался», — приводит слова Хусаинова РИА Новости.

Он отметил, что в том эпизоде нарушение правил произошло по неосторожности, поэтому арбитр не стал показывать защитнику «Тоттенхэма» Муссе Сиссоко жёлтую карточку.

«Работа Скомины — образец современного судейства. По ходу игры судья ни разу не обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Никакого VAR не надо, нужно только подготовиться к игре, быть предельно сконцентрированным и принимать решения самому. Ни одного VAR — это прекрасно, судья был во всех горячих точках», — добавил эксперт.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» завершилась победой мерсисайдцев со счётом 1:0.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что в финале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» был низкий уровень игры.

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