Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по академической гребле в Швейцарии

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Российская команда заняла третье место на соревнованиях женских восьмёрок с рулевым на чемпионате Европы по академической гребле в швейцарском Люцерне.
Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по академической гребле в Швейцарии
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Российская команда в составе Елены Орябинской, Екатерины Севостьяновой, Василисы Степановой, Екатерины Потаповой, Ольги Зарубы, Анастасии Тихановой, Елизаветы Ковиной, Анны Карповой и Елизаветы Крыловой преодолела дистанцию за 6 минут 6,380 секунды.

Победу одержали представительницы Румынии, показавшие результат 6 минут 3,490 секунды. Второе место заняла команда Великобритании — 6 минут 3,350 секунды.

Ранее сообщалось, что каноисты Коваленко и Штыль стали вторыми в двойках на этапе КМ в Германии.

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