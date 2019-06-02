Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по академической гребле в Швейцарии

Российская команда заняла третье место на соревнованиях женских восьмёрок с рулевым на чемпионате Европы по академической гребле в швейцарском Люцерне.

© Владимир Песня

РИА Новости

Российская команда в составе Елены Орябинской, Екатерины Севостьяновой, Василисы Степановой, Екатерины Потаповой, Ольги Зарубы, Анастасии Тихановой, Елизаветы Ковиной, Анны Карповой и Елизаветы Крыловой преодолела дистанцию за 6 минут 6,380 секунды. Победу одержали представительницы Румынии, показавшие результат 6 минут 3,490 секунды. Второе место заняла команда Великобритании — 6 минут 3,350 секунды. Ранее сообщалось, что каноисты Коваленко и Штыль стали вторыми в двойках на этапе КМ в Германии.