Каноисты Коваленко и Штыль стали вторыми в двойках на этапе КМ в Германии

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Россияне Александр Коваленко и Иван Штыль завоевали серебро в соревновании каноэ-двоек на дистанции на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге.
Каноисты Коваленко и Штыль стали вторыми в двойках на этапе КМ в Германии
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Российские спортсмены финишировали с результатом 36,065 секунды.

Победили в заезде испанцы Антони Сегура и Альфонсо Бенавидес (35,739).

Ранее каноистки Курач и Ромасенко завоевали бронзу в двойках на этапе КМ.

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