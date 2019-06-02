Каноисты Коваленко и Штыль стали вторыми в двойках на этапе КМ в Германии

Россияне Александр Коваленко и Иван Штыль завоевали серебро в соревновании каноэ-двоек на дистанции на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге.

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РИА Новости

Российские спортсмены финишировали с результатом 36,065 секунды. Победили в заезде испанцы Антони Сегура и Альфонсо Бенавидес (35,739). Ранее каноистки Курач и Ромасенко завоевали бронзу в двойках на этапе КМ.