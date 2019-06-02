Почеттино считает, что пенальти сильно повлиял на ход финала Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в финале футбольной Лиги чемпионов.

«Мы очень расстроены, но я горжусь своими ребятами. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд здорово повлиял на ход матча», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также поздравил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и болельщиков мерсисайдцев. По его мнению, соперник фантастически играл и потрясающе провёл сезон.

«Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперёд. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перенастроиться и найти что-то положительное», — сказал Почеттино.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов и стал шестикратным обладателем трофея.

Ранее футболист «Ливерпуля» Александер-Арнольд заявил, что победа в ЛЧ была его мечтой.