Почеттино считает, что пенальти сильно повлиял на ход финала Лиги чемпионов

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в финале футбольной Лиги чемпионов.
Почеттино считает, что пенальти сильно повлиял на ход финала Лиги чемпионов
  • Reuters

«Мы очень расстроены, но я горжусь своими ребятами. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд здорово повлиял на ход матча», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

Он также поздравил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и болельщиков мерсисайдцев. По его мнению, соперник фантастически играл и потрясающе провёл сезон.

«Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперёд. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перенастроиться и найти что-то положительное», — сказал Почеттино.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов и стал шестикратным обладателем трофея.

Ранее футболист «Ливерпуля» Александер-Арнольд заявил, что победа в ЛЧ была его мечтой.

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