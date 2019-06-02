Футболист «Ливерпуля» Александер-Арнольд заявил, что победа в ЛЧ была его мечтой

Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд считает, что его команда больше всех заслужила победу в Лиге чемпионов.

«Трудно описать словами произошедшее. Мы заслужили этого больше, чем любая другая команда. Я обычный парень из Ливерпуля, мечта которого осуществилась», — цитирует игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что он и его партнёры не будут переживать из-за того, что в финале был показан невыразительный футбол.

«Мы лучшая команда Европы», — сказал Александер-Арнольд.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов и стал шестикратным обладателем трофея.