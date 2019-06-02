Черчесов ответил на вопрос о финале Лиги чемпионов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов, в котором играли английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Как финал? Финал как финал», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов и стал шестикратным обладателем трофея.
Ранее ван Дейк заявил, что Месси должен стать обладателем «Золотого мяча».
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