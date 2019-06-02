Ван Дейк считает, что Месси должен стать обладателем «Золотого мяча»
- Reuters
«Сам я не думаю об этой награде. Но если я стану обладателем «Золотого мяча», то приму эту награду. Но считаю, что Месси больше заслужил», — цитирует футболиста The Daily Express.
По его мнению, Месси является лучшим футболистом мира и совсем не важно, играл ли он в финале.
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов и стал шестикратным обладателем трофея. Ван Дейк же был признан лучшим футболистом матча.
Ранее Моуринью выразил мнение, что в финале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» был низкий уровень игры.