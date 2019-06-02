Пловец Чупков занял первое место на этапе Серии чемпионов в США

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Россиянин Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на этапе Серии чемпионов в американском Индианаполисе.
Пловец Чупков занял первое место на этапе Серии чемпионов в США
  • РИА Новости

Российский пловец финишировал с результатом 2 минуты 8,98 секунды.

Вторым стал Дмитрий Баландин из Казахстана (2:10,02), а замкнул тройку сильнейших голландец Арно Камминга (2:10,04).

Среди других россиян Владимир Морозов выиграл серебряную медаль на 100 метров вольным стилем с результатом 49,47 секунды, Анастасия Фесикова с результатом стала третьей на 100-метровке на спине (1:00,68).

Ранее Юлия Ефимова выиграла две медали на этапе Серии чемпионов по плаванию в США.

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