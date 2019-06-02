Пловец Чупков занял первое место на этапе Серии чемпионов в США
- РИА Новости
Российский пловец финишировал с результатом 2 минуты 8,98 секунды.
Вторым стал Дмитрий Баландин из Казахстана (2:10,02), а замкнул тройку сильнейших голландец Арно Камминга (2:10,04).
Среди других россиян Владимир Морозов выиграл серебряную медаль на 100 метров вольным стилем с результатом 49,47 секунды, Анастасия Фесикова с результатом стала третьей на 100-метровке на спине (1:00,68).
Ранее Юлия Ефимова выиграла две медали на этапе Серии чемпионов по плаванию в США.