Ефимова выиграла две медали на этапе Серии чемпионов по плаванию в США

Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом на этапе Серии чемпионов по плаванию в американском Индианаполисе.

Россиянка проиграла лидеру 0,2 секунды.

Победила местная спортсменка Лилли Кинг с результатом 2 минуты 21,39 секунды.

Ефимова также стала второй в 50-метровке брассом, приплыв к финишу за 29,93 секунды. В этой дисциплине первое место тоже заняла Кинг.

Другой российский пловец Антон Чупков стал третьим на дистанции 100 метров брассом (59,90). Золотым призёром на дистанции стал американец Коди Миллер (59,26).

Ранее пловец Морозов завоевал золото на этапе Серии чемпионов в США.