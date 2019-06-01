Сулейманов не сыграет за молодёжную сборную России по футболу из-за травмы
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), Сулейманов не успеет полностью восстановиться от травмы колена к игре с Чехией и продолжит реабилитацию в расположении клуба.
Матч Россия — Чехия запланирован на 5 июня.
В прошедшем сезоне Сулейманов сыграл в 31 матче за «Краснодар» и записал в свой актив 11 голов.
Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы.