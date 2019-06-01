Испанец Бильбао выиграл 20-й этап «Джиро д’Италия», Сиваков — 11-й

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Испанский велогонщик Пельо Бильбао из команды Astana Pro Team стал победителем 20-го этапа первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
Испанец Бильбао выиграл 20-й этап «Джиро д’Италия», Сиваков — 11-й
  • © Yuzuru Sunada/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Бильбао преодолел 194 км дистанции за 5 часов 46 минут 2 секунды.

Вторым финишировал его соотечественник Микель Ланда из Movistar. Тройку замкнул итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo.

Лучшим из россиян стал Павел Сиваков из INEOS — 11-е место. Представители Katusha-Alpecin Ильнур Закарин и Дмитрий Страхов завершили этап на 20-м и 140-м местах.

Перед заключительным этапом гонки лидером в генеральной классификации является Ричард Карапас из Movistar. Второе место занимает Винченцо Нибали из Bahrain-Merida с отставанием в 1 минуту 54 секунды. Тройку замыкает словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, проигрывающий 2 минуты 53 секунды.

Сиваков и Закарин занимают 9-е и 10-е места соответственно. Страхов — 121-й.

Ранее сообщалось, что Эстебан Чавес выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия».

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