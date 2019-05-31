Колумбиец Чавес выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия», Закарин — 22-й

Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес из команды Mitchelton-Scott стал победителем 19-го этапа первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».

Чавес преодолел 151 км дистанции между Тревизо и Сан-Мартино-ди-Кастроцца за 4 часа 1 минуту 31 секунду.

Вторым финишировал итальянец Андреа Вендраме из Androni Giocattoli-Sidermec. Тройку замкнул португалец Амаро Антунеш из CCC Team.

Лучшим из россиян стал Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin — 22-е место. Его напарник Дмитрий Страхов завершил этап на 79-м месте. Ещё один представитель России — Павел Сиваков из INEOS — занял 25-е место.

Лидером в генеральной классификации является Ричард Карапас из Movistar. Второе место занимает Винченцо Нибали из Bahrain-Merida с отставанием в 1 минуту 54 секунды. Тройку замыкает словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, проигрывающий 2 минуты 16 секунд.

Сиваков — 9-й, Закарин — 12-й. Страхов не входит в топ-100.

Ранее сообщалось, что Нанс Петерс выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия».