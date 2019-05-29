Француз Петерс выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия»

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Французский велогонщик Нанс Петерс из команды AG2R La Mondiale стал победителем 17-го этапа престижной многодневки «Джиро д’Италия» с финишем в Антерсельве.
Француз Петерс выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия»
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Благодаря успешной сольной атаке за 16 км до финиша дистанции этапа Петерс, для которого эта победа стала первой в профессиональной карьере, на полторы минуты опередил ближайшего преследователя в лице колумбийца Эстебана Чавеса из Mitchelton-Scott.

Первое место в генеральной классификации «Джиро д’Италия» по итогам 17-го этапа сохранил эквадорец Ричард Карапас из Movistar, опережающий итальянца Винченцо Нибали, представляющего команду Bahrain-Merida, на 1 минуту 54 секунды. Россиянин Павел Сиваков, выступающий за Team Ineos, идёт девятым, проигрывая лидеру общего зачёта более восьми минут.

Ранее сообщалось, что Сиваков показал 16-й результат на 16-м этапе «Джиро д’Италия».

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