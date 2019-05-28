Итальянец Чикконе выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия», Сиваков — 16-й
- © Gian Mattia D'Alberto/Lapresse
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Чикконе преодолел 194 км дистанции между Ловере и Понте-ди-Леньо за 5 часов 36 минут 24 секунды.
Вторым финишировал чех Ян Хирт из Astana Pro Team. Тройку замкнул представитель Androni — Sidermec итальянец Фаусто Маснада.
Лучшим из россиян стал Павел Сиваков из INEOS — 16-е место.
Представители Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, Дмитрий Страхов и Вячеслав Кузнецов завершили этап на 22-м, 78-м и 121-м местах соответственно.
Лидером в генеральной классификации является Ричард Карапас из Movistar. Вторым стал Нибали с отставанием в 1 минуту 47 секунд. Тройку замыкает словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, проигрывающий 2 минуты 9 секунд.
Сиваков — 9-й, Закарин — 11-й. Кузнецов и Страхов не входят в топ-100.
Ранее сообщалось, что Дарио Катальдо победил в 15-м этапе «Джиро д’Италия».