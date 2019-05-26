Итальянский велогонщик Катальдо победил в 15-м этапе «Джиро д’Италия»

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Дарио Катальдо из Astana Pro Team одержал победу на 15-м этапе Гранд-тура «Джиро д’Италия».
Итальянский велогонщик Катальдо победил в 15-м этапе «Джиро д’Италия»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Катальдо первым преодолел 200 км, на финише опередив соотечественника Маттиа Каттанео из Androni Giocattoli — Sidermec. Россияне Павел Сиваков (Ineos) и Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) показали 16-й и 17-й результат на этапе соответственно.

В общем зачёте лидирует эквадорец Ричард Карапас, представляющий Movistar Team. Лучший результат из российских спортсменов демонстрирует Павел Сиваков, занимающий девятую строчку. Он уступает лидеру 5 минут и 48 секунд.

Ранее сообщалось, что эквадорец Карапас выиграл 14-й этап «Джиро д’Италия», Сиваков — седьмой.

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