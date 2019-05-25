Эквадорец Карапас выиграл 14-й этап «Джиро д’Италия», Сиваков — седьмой

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Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем 14-го этапа первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
Эквадорец Карапас выиграл 14-й этап «Джиро д’Италия», Сиваков — седьмой
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano/imago-images.de
  • globallookpress.com

Карапас преодолел 131 км дистанции Сен-Венсан — Курмайор за четыре часа две минуты 23 секунды.

Вторым финишировал британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott. Тройку замкнул представитель Bahrain Merida итальянец Винченцо Нибали. 

Лучшим из россиян стал Павел Сиваков из INEOS — седьмое место.

Представители Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, Дмитрий Страхов и Вячеслав Кузнецов завершили этап на 20, 128 и 133-м местах соответственно.

Лидером в генеральной классификации стал Карапас. Вторым с отставанием в семь секунд идёт словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Тройку замыкает Нибали, проигрывающий одну минуту 47 секунд.

Закарин опустился с третьего на 11-е место (плюс шесть минут четыре секунды), Сиваков поднялся на восьмую строчку (плюс четыре минуты 55 секунд). Кузнецов и Страхов не входят в топ-100.

Ранее Закарин заявил, что намерен побороться за победу на «Джиро д'Италия».

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