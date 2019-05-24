Закарин заявил, что намерен побороться за победу на «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin прокомментировал свою победу на 13-м этапе первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».

«Я очень счастлив. Последний отрезок получился тяжёлым. У меня не было чёткого плана, просто показал свой лучший результат. Я приехал сюда, чтобы побороться за место в первой пятёрке, надеюсь, что получится ещё лучше», — приводит слова Закарина пресс-служба соревнований.

За восемь этапов до финиша гонки Закарин уступает 2 минуты 56 секунд лидеру классификации словенцу Яну Поланцу из UAE Team Emirates.

Ранее сообщалось, что Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия».