Закарин заявил, что намерен побороться за победу на «Джиро д'Италия»

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Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin прокомментировал свою победу на 13-м этапе первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
Закарин заявил, что намерен побороться за победу на «Джиро д'Италия»
  • © Gian Mattia D'Alberto/Lapresse
  • globallookpress.com

«Я очень счастлив. Последний отрезок получился тяжёлым. У меня не было чёткого плана, просто показал свой лучший результат. Я приехал сюда, чтобы побороться за место в первой пятёрке, надеюсь, что получится ещё лучше», — приводит слова Закарина пресс-служба соревнований.

За восемь этапов до финиша гонки Закарин уступает 2 минуты 56 секунд лидеру классификации словенцу Яну Поланцу из UAE Team Emirates. 

Ранее сообщалось, что Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия».

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