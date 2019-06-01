Бывший вице-президент «Монако» заявил, что готов рассмотреть предложения о работе в России

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Бывший вице-президент французского футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев рассказал о своих планах на будущее.
Бывший вице-президент «Монако» заявил, что готов рассмотреть предложения о работе в России
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я взял время на передышку. Сначала провёл два месяца в Москве, потом вернулся обратно в Монако. Принял решение остаться в футболе, завершать не стоит, нужно принять правильное, взвешенное решение, так как возможностей много», — приводит слова Васильева Sport24.

Он отметил, что готов рассмотреть вариант работы в российском футболе.

Васильев занимал должность вице-президента «Монако» с 2013 по 2019 год. Во время его руководства команда сумела вернуться в Лигу 1, а в сезоне-2016/17 стала победителем турнира.

Ранее Васильев высказался о будущем Александра Головина.

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