Бывший вице-президент «Монако» заявил, что готов рассмотреть предложения о работе в России

Бывший вице-президент французского футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев рассказал о своих планах на будущее.

«Я взял время на передышку. Сначала провёл два месяца в Москве, потом вернулся обратно в Монако. Принял решение остаться в футболе, завершать не стоит, нужно принять правильное, взвешенное решение, так как возможностей много», — приводит слова Васильева Sport24.

Он отметил, что готов рассмотреть вариант работы в российском футболе.

Васильев занимал должность вице-президента «Монако» с 2013 по 2019 год. Во время его руководства команда сумела вернуться в Лигу 1, а в сезоне-2016/17 стала победителем турнира.

Ранее Васильев высказался о будущем Александра Головина.