Бывший вице-президент «Монако» заявил, что готов рассмотреть предложения о работе в России
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«Я взял время на передышку. Сначала провёл два месяца в Москве, потом вернулся обратно в Монако. Принял решение остаться в футболе, завершать не стоит, нужно принять правильное, взвешенное решение, так как возможностей много», — приводит слова Васильева Sport24.
Он отметил, что готов рассмотреть вариант работы в российском футболе.
Васильев занимал должность вице-президента «Монако» с 2013 по 2019 год. Во время его руководства команда сумела вернуться в Лигу 1, а в сезоне-2016/17 стала победителем турнира.
Ранее Васильев высказался о будущем Александра Головина.