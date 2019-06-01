В Мадриде произошла стычка между полицией и фанатами «Тоттенхэма» перед финалом ЛЧ
- @SpursOfficial
Как сообщает The Daily Mail, стычка произошла в баре у площади Пуэрта-дель-Соль. Сотрудники правоохранительных органов ворвались в заведение и начали выгонять фанатов английской команды.
Отмечается, что это была реакция полиции на жалобы некоторых посетителей бара, согласно которым болельщики «шпор» выкрикивали оскорбления в адрес фанатов «Ливерпуля» и вели себя агрессивно.
После инцидента гости и сотрудники заведения заявили, что полиция вела себя достаточно грубо. В результате происшествия задержано четыре фаната «Тоттенхэма».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча в 22:00 мск.
Ранее футболист сборной России Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ.
Police in Madrid have just come into a bar and just battered about 50 Spurs fans for no reason. Many injured. Only caught the aftermath on camera. Fucking disgusting and unacceptable. @THSTOfficial@FSF_FairCop@SpursOfficialpic.twitter.com/o0gouDPbis— COYS NEWS (@Coys_News) 31 мая 2019 г.