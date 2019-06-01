В Мадриде произошла стычка между полицией и фанатами «Тоттенхэма» перед финалом ЛЧ

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В Мадриде произошло столкновение между местной полицией и болельщиками английского «Тоттенхэма», которые приехали на финал Лиги чемпионов поддержать свою команду.
В Мадриде произошла стычка между полицией и фанатами «Тоттенхэма» перед финалом ЛЧ
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Как сообщает The Daily Mail, стычка произошла в баре у площади Пуэрта-дель-Соль. Сотрудники правоохранительных органов ворвались в заведение и начали выгонять фанатов английской команды.

Отмечается, что это была реакция полиции на жалобы некоторых посетителей бара, согласно которым болельщики «шпор» выкрикивали оскорбления в адрес фанатов «Ливерпуля» и вели себя агрессивно.

После инцидента гости и сотрудники заведения заявили, что полиция вела себя достаточно грубо. В результате происшествия задержано четыре фаната «Тоттенхэма».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча в 22:00 мск.

Ранее футболист сборной России Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ.

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