Футболист сборной России Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ

Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер ответил, за кого будет переживать в финале Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

«Я болею за «Ливерпуль». Других вариантов быть не может, ведь я работал с Клоппом и очень уважаю его», — сказал игрок.

Он также отметил, что выступал за «Шальке» вместе с нынешним футболистом мерсисайдцев Жоэлем Матипом.

«Накануне написал ему, пожелал удачи», — добавил Нойштедтер.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не уверен, что в сборной России по футболу устроят командный просмотр финала ЛЧ.