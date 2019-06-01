Футболист сборной России Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ

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Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер ответил, за кого будет переживать в финале Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Футболист сборной России Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я болею за «Ливерпуль». Других вариантов быть не может, ведь я работал с Клоппом и очень уважаю его», — сказал игрок.

Он также отметил, что выступал за «Шальке» вместе с нынешним футболистом мерсисайдцев Жоэлем Матипом. 

«Накануне написал ему, пожелал удачи», — добавил Нойштедтер.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не уверен, что в сборной России по футболу устроят командный просмотр финала ЛЧ.

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