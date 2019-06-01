Антон Миранчук не уверен, что в сборной России по футболу устроят командный просмотр финала ЛЧ
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Не уверен, что будет организован командный просмотр, может, кому-то уже просто надоело смотреть футбол, хочется только играть в него. Но я уделю внимание финалу», — сказал игрок.
Он отметил, что ему сложно выделить фаворита, он будет болеть в первую очередь за красивый футбол.
«Собирает ли Артём Дзюба прогнозы? Ко мне он с этим не подходил. Из тренеров финалистов мне больше нравится Юрген Клопп. Подкупает его эмоциональность», — сказал Миранчук.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча в 22:00 мск.
Ранее футболист «Ливерпуля» Матип назвал финал ЛЧ с «Тоттенхэмом» самым важным матчем сезона.