Антон Миранчук не уверен, что в сборной России по футболу устроят командный просмотр финала ЛЧ

Полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Антон Миранчук ответил, будут ли в национальной команде смотреть финал Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

«Не уверен, что будет организован командный просмотр, может, кому-то уже просто надоело смотреть футбол, хочется только играть в него. Но я уделю внимание финалу», — сказал игрок.

Он отметил, что ему сложно выделить фаворита, он будет болеть в первую очередь за красивый футбол.

«Собирает ли Артём Дзюба прогнозы? Ко мне он с этим не подходил. Из тренеров финалистов мне больше нравится Юрген Клопп. Подкупает его эмоциональность», — сказал Миранчук.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча в 22:00 мск.

Ранее футболист «Ливерпуля» Матип назвал финал ЛЧ с «Тоттенхэмом» самым важным матчем сезона.