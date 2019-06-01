СМИ: Азар получит в «Реале» седьмой номер
- Reuters
Об этом сообщает The Daily Express.
По информации издания, Азар хотел изначально получить 10-й номер, под которым он выступает в «Челси», но в «Реале» он занят Лукой Модричем.
На данный момент под седьмым номером в «королевском» клубе играет Мариано Диас, но отмечается, что он будет его лишён из-за неудовлетворительных результатов в минувшем сезоне.
Азар уже объявил об уходе из «Челси». СМИ сообщают, что он ведёт переговоры с «Реалом».
Ранее сообщалось, что Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале».