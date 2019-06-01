СМИ: Азар получит в «Реале» седьмой номер

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» намерено присвоить полузащитнику Эдену Азару седьмой номер, который ранее принадлежал Криштиану Роналду.

Об этом сообщает The Daily Express.

По информации издания, Азар хотел изначально получить 10-й номер, под которым он выступает в «Челси», но в «Реале» он занят Лукой Модричем.

На данный момент под седьмым номером в «королевском» клубе играет Мариано Диас, но отмечается, что он будет его лишён из-за неудовлетворительных результатов в минувшем сезоне.

Азар уже объявил об уходе из «Челси». СМИ сообщают, что он ведёт переговоры с «Реалом».

Ранее сообщалось, что Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале».