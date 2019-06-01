СМИ: Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оказал непосредственное влияние на решение защитника команды Серхио Рамоса остаться в клубе.

Как сообщает ESPN, у Рамоса было выгодное в финансовом плане предложение от китайского клуба, а также у него имелись разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом. Тем не менее Зидан убедил Переса, что защитник является очень важной фигурой в построении команды.

Помимо прочего, специалист провёл личную встречу с Рамосом.

Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года. В его активе 84 гола и 39 результативных передач в 606 матчах за «Реал», в составе которого он четырежды выиграл испанскую Примеру и Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также дважды Кубок Испании.

Ранее экс-президент «Реала» рассказал о возможном трансфере Погба.