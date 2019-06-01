Месси не понимает, как «Реал» мог продать Роналду в «Ювентус»

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
Месси не понимает, как «Реал» мог продать Роналду в «Ювентус»
  • Reuters

«Когда начался сезон, я уже говорил об этом, и в Мадриде кое-кто разозлился из-за моих слов. Но это правда — как можно отпустить такого игрока, который забивает по 50 мячей за сезон?» — приводит слова аргентинца Marca.

Он отметил, что потом у «Реала» начался кризис, который произошёл бы у любой команды после ухода такого лидера. По мнению Месси, Роналду делал испанскую Примеру более конкурентоспособной. 

«Это правда, что это было хорошее время, когда он был здесь, потому что мы оба стремились к самосовершенствованию из года в год. Но сейчас я думаю, что у меня всё хорошо», — сказал Месси.

Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года.

Ранее Месси заявил, что ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах.

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