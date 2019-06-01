Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

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Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
  • Reuters

«Наше пребывание в России было сложным. Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах», — цитирует игрока The Mirror.

По его словам, он не хочет говорить об этом, но подчеркнул, что всё бы могло измениться, если бы он забил пенальти в ворота Исландии.

«Я бы мог всё изменить», — добавил Месси.

На ЧМ в России аргентинцы вышли из группы со второго места, но в 1/8 финала уступили будущим чемпионам мира французам со счётом 3:4.

Ранее Месси заявил, что перед завершением карьеры хочет завоевать трофей со сборной Аргентины.

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