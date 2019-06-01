Месси заявил, что перед завершением карьеры хочет завоевать трофей со сборной Аргентины

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признался, что до завершения карьеры ему бы хотелось выиграть какой-либо трофей с национальной командой.

«Хочу закончить карьеру, выиграв что-нибудь с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту», — цитирует Месси Marca.

Месси выступит в составе сборной Аргентины на Кубке Америки в Бразилии, который состоится с 14 июня по 7 июля. Его команде предстоит встретиться с Колумбией, Парагваем и Катаром.

Ранее Обама высказался о причинах неудач сборной Аргентины по футболу на ЧМ.