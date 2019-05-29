Обама высказался о причинах неудач сборной Аргентины по футболу на ЧМ

Бывший президент США Барак Обама высказал мнение о причинах неудачных выступлений сборной Аргентины по футболу на чемпионатах мира.

«Даже люди, которых мы считаем гениями, работают с другими людьми, чтобы разработать свой собственный стиль. У Аргентины, несмотря на наличие невероятного Лионеля Месси, не получается выиграть чемпионат мира. Вспомните Сальвадора Дали. Он учился у Жоржа Брака. Я хочу дать совет молодёжи — не многие люди могут совершить великие вещи в одиночку», — приводит слова Обамы Clarin.

В активе сборной Аргентины всего две победы на чемпионатах мира — в 1978 и 1986 года. С тех пор лучшим результатом аргентинской команды на мировых первенствах стали вторые места на мундиалях 1990 и 2014 годов.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года, и в его активе участие в трёх чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что Месси предлагали выступать за сборную Испании по футболу.