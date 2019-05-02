Месси предлагали выступать за сборную Испании по футболу

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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) предлагала аргентинскому форварду «Барселоны» Лионелю Месси выступать за национальную команду Испании.
Месси предлагали выступать за сборную Испании по футболу
  • Reuters

По словам бывшего главного тренера сборной Испании Висенте Дель Боске, которые передаёт Marca, аргентинец отвечал отказом на неоднократные предложения RFEF.

«Жаль, что Лео отказался. Его выступление за национальную команду Испании пошло бы всем на пользу», — добавил специалист.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 года, и в настоящее время является её капитаном. В его активе 129 матчей за сборную, в которых он забил 65 мячей. В составе аргентинской сборной он победил на Играх-2008, а также завоевал серебро чемпионата мира 2014 года, и трижды — Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что Месси забил 600-й гол за «Барселону».

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