«Эсперанс» победил в африканской ЛЧ, матч не был доигран из-за скандала с VAR

Тунисский «Эсперанс» выиграл Лигу чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) после того, как ответный матч финала с марокканским «Видадом» не был доигран из-за инцидента с системой видеопомощи арбитрам (VAR)

В ответной встрече, прошедшей в Радесе, хозяева вышли вперёд в конце первого тайма благодаря голу Юсефа Белайли. После перерыва футболисты «Видада», казалось, восстановили равенство, но арбитр не засчитал мяч.

Представители клуба из Марокко попросили воспользоваться VAR, но система не работала. Отмечается, что руководство коллектива знала об этом, но не все игроки команды могли быть в курсе.

Тренер и запасные «Видада» были возмущены данным фактом, а болельщики команды стали забрасывать футболистов команды-соперника посторонними предметами. Впоследствии, игроки «Видада» ушли в раздевалку, а матч так и не возобновился после паузы на 1,5 часов. Таким образом, рефери присудил победу «Эсперансу», для которого она стала второй подряд в главном клубном турнире континента.

Первая встреча финала завершилась со счётом 1:1. «Эсперанс» выиграл ЛЧ четвёртый раз в своей истории.

Ранее Прядкин обозначил стоимость системы VAR для каждого клуба РПЛ.