Прядкин обозначил стоимость системы VAR для каждого клуба РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о стоимости системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Прядкин обозначил стоимость системы VAR для каждого клуба РПЛ
  • РИА Новости

«Сейчас последние цифры согласуются, четыре компании сделали свои предложения, мы согласовываем ценовые пределы. Приблизительно каждому клубу это обойдётся в 15 млн рублей. Возможно, это завышенные цифры. Клубы рассчитывают на эти цифры», — цитирует главу организации ТАСС.

По его словам, рабочая группа по внедрению системы должна собраться 1 июня. Он отметил, что в РПЛ пришли к выводу, что VAR необходимо запускать уже в начале нового сезона.

«Думал, что начнём со второго круга, но потом появилась возможность запустить раньше. Думаю, ко второму кругу перейдём к централизованному использованию. Мы надеемся, что клубы не понесут большую финансовую нагрузку», — сказал Прядкин.

Ранее Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ.

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