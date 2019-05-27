Прядкин обозначил стоимость системы VAR для каждого клуба РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о стоимости системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Сейчас последние цифры согласуются, четыре компании сделали свои предложения, мы согласовываем ценовые пределы. Приблизительно каждому клубу это обойдётся в 15 млн рублей. Возможно, это завышенные цифры. Клубы рассчитывают на эти цифры», — цитирует главу организации ТАСС.

По его словам, рабочая группа по внедрению системы должна собраться 1 июня. Он отметил, что в РПЛ пришли к выводу, что VAR необходимо запускать уже в начале нового сезона.

«Думал, что начнём со второго круга, но потом появилась возможность запустить раньше. Думаю, ко второму кругу перейдём к централизованному использованию. Мы надеемся, что клубы не понесут большую финансовую нагрузку», — сказал Прядкин.

Ранее Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ.