Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.
- Reuters
Счёт матча 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Надаля. Поединок продлился 2 часа 49 минут.
В следующем раунде турнира испанец встретится с победителем пары Хуан Лондеро — Корентен Муте.
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