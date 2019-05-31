Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.
Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Счёт матча 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Надаля. Поединок продлился 2 часа 49 минут.

В следующем раунде турнира испанец встретится с победителем пары Хуан Лондеро — Корентен Муте.

Ранее Касаткина рассказала о планах на ближайшее будущее.

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