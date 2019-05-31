Касаткина рассказала о планах на ближайшее будущее
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«У меня запланированы два турнира — Истборн и Уимблдон. А тренироваться я буду в Барселоне», — заявила она.
Кроме того, Касаткина рассказала, что делает в случае поражения. По словам спортсменки, она не любитель себя как-то баловать и предпочитает общаться с друзьями.
Ранее Касаткина потерпела разгромное поражение от представительницы Пуэрто-Рико Моники Пуиг в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».