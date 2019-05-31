Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о планах на ближайшее будущее, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«У меня запланированы два турнира — Истборн и Уимблдон. А тренироваться я буду в Барселоне», — заявила она.

Кроме того, Касаткина рассказала, что делает в случае поражения. По словам спортсменки, она не любитель себя как-то баловать и предпочитает общаться с друзьями.

Ранее Касаткина потерпела разгромное поражение от представительницы Пуэрто-Рико Моники Пуиг в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».